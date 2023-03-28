“مجلة كاميرونية ” تصف المغرب بأرض كرة القدم

هبة بريس _ رياضة

خصصت المجلة الكاميرونية (SBInsights) عددا خاصا لشهري مارس وأبريل ،تحت عنوان “المغرب أرض كرة القدم” يتناول عبر سلسلة من المقالات والصور ،كافة الاوراش والاسترايجيات ، والبنيات التحتية ،التي تعزز حظوظ استضافة المملكة لبطولة افريقيا للأمم لكرة القدم (كان 2025 ).

وقال كاتب الافتتاحية ان المغرب يقدم أمام العالم كل امكانياته التي تجعل منه رائدا ونموذجا ومرجعا افريقيا سواء على مستوى الإنجازات ، او التجهيزات التي يتوفر عليها خاصة في المجال الرياضي، فضلا عن النموذج الذي يقدمه على صعيد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

وأشارت المجلة الى ان المغرب الذي يتوفر على بنية تحتية عالية الجودة في الميدان الرياضي ، يمكنه ان يقدم ملف ترشيح لاحتضان أي نوع من المنافسات الرياضية، مبرزة انه في ما يتعلق بكأس افريقيا للأمم 2025 ، يقدم المغرب “عرضا مبهرا “.

وقالت في هذا الصدد ان المملكة تعتزم تنظيم حدث غير مسبوق يستند الى روعة وغنى عرضه، مضيفة انه بعد دورة 1988 يعود المغرب بقوة بنوايا معلنة لجعل بطولة افريقيا لكرة القدم 2025 ، مسابقة فريدة من نوعها من بين الثلاثين التي نظمت بالقارة.

وأكدت المجلة ان العرض المغربي الذي يقوم على توفره على بنيات تحتية متنوعة ،طرقية ومطارية وسككية ورياضية وفندقية وغيرها، وهو ما سيجعل هذه المنافسة القارية أكثر جذبا، حيث تعتمد المملكة على تجربتها الغنية والمتنوعة ، وعلى خبرتها الكبيرة في الميدان السياحي من اجل الاستجابة لمتطلبات جماهير كرة القدم.

وتابعت المجلة ان المشروع برمته يرتكز على رؤية المغرب ارض كرة القدم ، الذي يعتزم انطلاقا من قيم التسامح والوحدة والاحترام، تقاسم تجربته الاصيلة والإنسانية من خلال احتفاء مبهر بكرة القدم الافريقية.

وأضافت المجلة ان المملكة المغربية تتموقع على مستوى الدبلوماسية الرياضية كداعم موثوق فيه لكرة القدم الافريقية ، مشيرة الى انه منذ 2015 وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أزيد من 45 اتفاقية شراكة مع نظيراتها بالقارة الافريقية، تستجيب لحاجيات وتطلعات الطرفين ، كما تغطي العديد من المجالات في الميدان الرياضي.

وأكدت المجلة ان المغرب مستعد لاحتضان كأس افريقيا للأمم 2025 في ظروف جيدة ، ذلك ان المملكة تتوفر على بنيات تحتية متطورة في مجال كرة القدم ، تتطابق مع معايير (الفيفا) و(الكاف) وهو ما يشكل أيضا مؤهلا يعزز ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم.

واستعرضت المجلة في هذا السياق اهم ملاعب كرة القدم بالمغرب، ومنها الملعب الكبير بطنجة، والمركب الرياضي بفاس، ومجمع مولاي عبد الله بالرباط، والملعب الكبير بمراكش، ومركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والملعب الكبير باكادير، دون اغفال مركب محمد السادس لكرة القدم، المشيد على مساحة 30 هكتارا.

وبالإضافة الى ملاعب كرة القدم والبنيات التحتية الجيدة والمتنوعة ، يقدم المغرب عرضا فندقيا مبهرا في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن مجال التواصل حيث الانترنيت في كل مكان، وبصبيب عال

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