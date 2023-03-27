في الصورة : الحبيب المالكي

“المالكي” يبحث مع نظيرته الإسبانية سبل تعزيز التعاون الثنائي

2023-03-27 / 22:24
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هبة بريس _ الرباط

عقد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الاثنين، لقاء عمل عبر تقنية التناظر المرئي، مع رئيسة مجلس التعليم الحكومي الإسباني، إنكارنا كوينكا كاريون.

وذكر بلاغ للمجلس أن الطرفين أشادا، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الجيدة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين على ضرورة تعزيزها على مستوى المنظومة التربوية، وعلى أهمية التنسيق وتبادل الزيارات والمعطيات بين المجلسين، وتعزيز جسور التواصل الدائم، من خلال إمكانية توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بهدف تقاسم الخبرات في المجال التربوي، وتبادل الدراسات التي تعدها المؤسستان، وإجراء دراسات مشتركة، إلى جانب تنظيم ورشات عمل وندوات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، يضيف المصدر، وجه السيد المالكي دعوة إلى السيدة كاريون للمشاركة في أشغال الندوة الدولية المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل، والمتعلقة بالمناخ التربوي، من أجل الدفع قدما بالعلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق والحوار المثمر.

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