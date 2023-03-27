رسمي : إحداث 433 مقاولة بالمغرب خلال يناير 2023

2023-03-27 / 20:59
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هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير 2023 بلغ 433 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 156 وحدة والأشخاص الذاتيين (277).

ولفتت لوحة القيادة إلى استحواذ قطاع التجارة على حصة 47,79 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,71 في المائة)، والخدمات المختلفة (15,68 في المائة)، والصناعات (7,38 في المائة)، والنقل (5,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3,51 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,11 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,11 في المائة)، والأنشطة المالية (0,55 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 63,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و35,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,6 في المائة شركات التضامن.

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة إلى هيمنة الناظور بما مجموعه 217 شركة محدثة، متقدمة على وجدة (126) وبركان (46) وكرسيف (16) والدريوش (13) وتاوريرت (11) وبوعرفة (4).

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