أسعار الخضر تستمر في الارتفاع.. البصل يصل ل18 درهما والطماطم تتجاوز 13 درهما

2023-03-27 / 11:12
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هبة بريس - الرباط

في خامس أيام شهر رمضان المبارك، استمرت معظم أسعار الخضر والفواكه، في الارتفاع.

وفي هذا الصدد، قفزت أسعار الفلفل إلى 20 درهما، وارتفعت أسعار الطماطم إلى 13 دراهم، والبطاطس بين 10 و13 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما تجاوز سعر البصل 18 درهما بمعظم الأسواق.

كما عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 8 و10 دراهم، والموز بين 10 و13 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما، كما بلغ سعر الافوكا 50 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 20 درهما، والمذبوح بين 30 و35 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

من جهتها، عرفت أسعار اللحوم استقرارا ملحوظا حيث تراوح سعر لحم العجل بمعظم المجازر بين 80 و90 درهما، فيما عرفت أسعار السمك ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوز سعر السردين 20 درهما بمعظم الأسواق.

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‫12 تعليقات

  2. الناس تقهرات وصلات ليهم العظم راه كاين لي خدام غير ب50درهم لنهار اشنو غادير ليه مع هاذ الارتفاع الصاروخي ديال الاسعار ….

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  3. اسبابها الاحتكار والتصدير .كيف يعقل كل شيء يزرع بالمغرب ويباع اغلى او مثل اسعار اوروبا.

  4. الى أين تتجه بهذه الزيادات التي لازالت مستمرة والحكومة تطمئن المواطنين . فقد فشلت ويجب عليها تقديم استقالتها…

  5. حكومة الباطرونا أبانت عن فشلها لا تواصل مع المواطنين لا إنجازات ومشاكل بالجملة …

  8. المراقبة خاصها تبدا من المنتج الفلاح حتى توصل المستهلك والسماسرة هم سبب هذا الغلاء ..

  12. يجب على الملك اقالة هذه الحكومة الفاشلة في كل الميادين. اخناتوش, فرعون العصر, لا تهمه الا ثروته. ابن لفشوش لا يبالي بمشاكل الشعب. كيف يبررون هذه الاسعار السيريالة. على الملك ومن في فلكه ان يتدخلوا قبل ان تعصف كارثة لا يحمد عقباها بالبلاد.

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