السلطات التركية: الزلزال ألحق خسائر بالصناعة تقدر بـ 9 مليارات دولار

هبة بريس - وكالات

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، اليوم الأحد، إن زلازل فبراير أضرت بـ 5600 مؤسسة صناعية في تركيا وتسببت في أضرار بقيمة 9 مليارات دولار لقطاع الصناعة.

وأوضح فارانك في بيان صحفي، “نقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني والمعدات والمخزونات بنحو 170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار)”.

وأضاف الوزير إن نحو 5600 شركة في 34 منطقة صناعية في تركيا تضررت بشكل كبير أو متوسط من الزلزال، مضيفا أن 33 ألف مصنع آخر استمر في العمل.

يذكر أنه في 6 فبراير، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة مناطق جنوب شرق تركيا بفاصل تسع ساعات، ما أدى إلى سقوط آلاف المنازل.

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