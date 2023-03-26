الملك يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش بالعيد الوطني لبلاده

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، السيد محمد عبد الحميد، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمد عبد الحميد ولشعب بنغلاديش الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

كما عبر صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لمستوى علاقات الأخوة والتعاون البناء التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، “والتي يحذونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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