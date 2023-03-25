مطار الحسيمة يستعيد 90% من حركة المسافرين

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الحسيمة الدولي الشريف الإدريسي، خلال شهر فبراير الماضي، 3715 مسافرا.

وأفاد تقرير دوري للمكتب الوطني للمطارات بأن مطار الحسيمة سجل نسبة استرجاع تصل إلى 90 في المائة خلال الشهر الثاني من السنة الجارية مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، والتي بلغ فيها عدد المسافرين 4113 مسافرا.

وخلال شهر فبراير 2023، سجلت العديد من المطارات المغربية معدلات تطور برقمين مقارنة بحركة النقل الجوي المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2019. ويتعلق الأمر بمطارات طنجة (49٪) ووجدة (48٪) وأكادير (19٪) والناظور (16٪) ومراكش (15٪) والصويرة (13٪).

وفي الوقت نفسه، سجلت العديد من المطارات معدلات استرجاع مهمة كمطار الدار البيضاء محمد الخامس (99٪) وورزازات (99٪) والداخلة (95٪) والحسيمة (90٪).

واسترجع مطار الحسيمة نحو 90 في المائة بخصوص عدد المسافرين المسجلين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع ما سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 .فقد بلغ عدد المسافرين خلال يناير وفبراير 2023 نحو 8592 مسافرا ،مقابل 9549 مسافرا في يناير وفبراير 2019 .

واستقبلت المطارات المغربية خلال شهر فبراير 2023، 1.871.095 مسافرا، أي بنسبة نمو بلغت 11 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2019.

وأبرز بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، أن المطارات المغربية سجلت 14.432 رحلة جوية خلال فبراير الماضي، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 98 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

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