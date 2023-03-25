حتى متم فبراير.. مطار الداخلة يستقبل أزيد من 34 ألف مسافر

2023-03-25 / 11:59
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هبة بريس

أفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات، بأن مطار الداخلة استقبل ما مجموعه 34 ألفا و048 مسافرا خلال شهري يناير وفبراير 2023.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 91 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حيث استقبل المطار 37 ألفا و251 مسافرا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مطار الداخلة سجل، خلال شهر فبراير المنصرم، معدل استرجاع بنسبة 95 في المئة، مع استقبال 16 ألفا و279 مسافرا، مقابل 17 ألفا و088 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وعلى المستوى الوطني، سجلت مطارات المملكة، خلال فبراير المنصرم، حجم حركة تجارية بلغ 1.871.095 من المسافرين، و 14.432 رحلة، أي بنسبة نمو تقدر بـ 11 في المئة، وبمعدل استرداد يقدر بنحو 98 في المئة بالنسبة لحركة الطائرات، مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 179.406 مسافرا، خلال شهر فبراير، بنسبة استرجاع تقدر بـ 93 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 1.691.689 مسافرا خلال الشهر نفسه، وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 13 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2019.

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