إجازات لتعلم السعادة في فنلندا

هبة بريس _ وكالات

تستعد وكالة “فيزيت فنلندا” لتقديم فرصة لعشرة أشخاص لزيارة فنلندا وتعلم كيف يكونون سعداءً مثل الفنلنديين، بعد أن تصدَّرت الدولة الإسكندنافية الترتيب بنتيجة “متقدمة بشكل ملحوظ على جميع البلدان الأخرى”، وفقاً لتقرير السعادة العالمي 2023 الذي نُشر هذا الأسبوع ويقيس التقرير، الذي نشرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وكتبه فريق من الخبراء المستقلين، عوامل مثل متوسط الدخل والصحة العقلية والبدنية موقع Business Insider الأمريكي.

ومن المقرر أن تُعقَد “دروس السعادة” في فنلندا على مدار 4 أيام في يونيو/حزيران في منتجع كورو الفاخر في منطقة البحيرات بفنلندا. وستغطي “فيزيت فنلندا” جميع نفقات السفر والإقامة، والتي تشمل غرفة خاصة، والاستمتاع بساونا خاصة ومنتجع صحي، وجميع “المرافق الأساسية” الأخرى، وفقاً الموقع الإلكتروني للوكالة.

كما تتضمن الرحلة جلسات مع خبراء فنلنديين للتعرف على الحرف الطبيعية والطعام والرفاهية والصحة والتوازن، بحسب الموقع الإلكتروني.

سيظل باب التقديم مفتوحاً حتى 2 أبريل/نيسان المقبل، حيث يُطلب من الطامحين في الزيارة إعداد فيديو قصير على تطبيق تيك توك يوضح سبب كونهم “فنلنديين في السر” كجزء من طلبهم. ووفقاً للموقع، سيتم أيضاً تصوير المشاركين أثناء زيارتهم فنلندا.

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