قبل مواجهة المغرب والبرازيل.. فينيسيوس يوجه رسالة للمغاربة بالعربية

2023-03-24 / 17:59
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هبة بريس _ رياضة

وجه النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة باللغة العربية إلى المغاربة وذلك قبل يوم من المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي المغرب والبرازيل في طنجة.

وغرّد النجم البرازيلي عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أراكم غدا أيها المغاربة”. في إشارة إلى مشاركته مع منتخب بلاده ضد “أسود الأطلس” غدا السبت على ملعب ابن بطوطة في طنجة.

وكان فينيسيوس قد شارك بداية العام مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، وهي البطولة التي توج بها مع الفريق الملكي

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