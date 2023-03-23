A man grabs a piece of watermelon displayed on a stall at a market during the Muslim fasting month of Ramadan on June 15, 2016 in the Gulf emirate of Dubai. (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

رغم الجفاف.. تقارير: المغرب ثاني أكبر مورد للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي

2023-03-23 / 17:59
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هبة بريس _ الرباط

ذكر موقع “hortoinfo” الإسباني، مؤخرا اعتمادا على إحصاءات التجارة الخارجية الأوروبية، أن “المغرب أصبح في عام 2022 المورد الثاني (بعد إسبانيا) للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى إزاحة إيطاليا إلى الرتبة الثالثة”.

وأورد الموقع ذاته، أن صادرات المغرب من البطيخ انتقلت من 149.04 مليون كيلوغرام عام 2019 إلى 270.873 مليون كيلوغرام عام 2022، بينما انتقلت قيمة مبيعاته من البطيخ من 86.695 مليون يورو (حوالي 94 مليون دولار) عام 2019 إلى 195.340 مليون يورو (حوالي 212 مليون دولار) عام 2022.

ومن جهة أخرى، أفاد موقع “aenverde” الإسباني، بأن “مبيعات إسبانيا من البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي انخفضت لمدة أربع سنوات متتالية بينما تنمو مبيعات البطيخ المغربي”، مسجلا انخفاض مبيعات إسبانيا بنسبة 22.98٪ في عام 2022 مقارنة مع عام 2019 في حين زادت نسبة مبيعات المغرب بـ81.74٪ خلال الفترة نفسها.

ويعتبر البطيخ من الزراعات “المستنزفة للمياه” والتي سبق لمنظمات مغربية المطالبة بحظرها.

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