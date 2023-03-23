شباب مغاربة يبتكرون منصة “Yakeey” لتبسيط و تسهيل تعاملات المواطنين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أطلق مجموعة من الشباب المغاربة يتقدمهم رجل الأعمال الشاب كريم البقالي منصة تفاعلية مبتكرة تهدف لتسهيل و تبسيط حياة المواطنين المهتمين بالتعاملات العقارية.

و في هذا الصدد، أعلن البقالي بداية هذا الأسبوع عن إطلاق منصة “Yakeey” التفاعلية، و هي شركة رقمية مغربية ناشئة لمواكبة البائعين و المشترين و المستأجرين و الملاك في سوق العقار.

و أوضح كريم البقالي المؤسس و الرئيس المدير العام لشركة “Yakeey” أن فكرة المشروع رأت النور خلال الفترة غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، والتي برهنت بقوة على أن الرقمنة تشكل حلا يتيح إمكانيات لا متناهية لتبسيط التفاعلات واقتراح الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تحسن ملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

و أضاف ذات المتحدث بأن Yakeey التي تعتبر منصة سوق للمعاملات العقارية، تضطلع بمهمة تبسيط وتسريع وتأمين كل أنواع المعاملات العقارية عبر اعتماد حل هجين، أوله رقمي من خلال المنصة التفاعلية باعتبارها حلا فريدا تم تطويره على المقاس لجميع المستعملين، سواء الأفراد كالبائعين و المشترين و المستأجرين و الملاك أو المهنيين كالمستشارين العقاريين و المنعشين و غيرهم.

كما أن الحل الثاني وفق مدير الشركة هو بشري من خلال مستشاري Yakeey، المساعدين اليوميين المخصصين، الذين تم انتقاؤهم وتكوينهم بعناية، من أجل أن يواكبوا زبنائهم في مشاريعهم، من البداية إلى النهاية، في كل مرحلة من مراحل إنجاز الصفقة العقارية.

و شدد البقالي على أن Yakeey تقدم الطريقة الأكثر أمانا والأسرع والأكثر مردودية لربط ومواكبة المشترين والبائعين، والمستأجرين والمُلاك، حيث أنها عبارة عن منصة السوق Marketplace، تتيح إمكانية جمع كافة الفاعلين المعنيين بإجراء المعاملات العقارية في مكان واحد، بهدف مركزة الإجراءات وقيادة العمليات والتبليغ الفوري حول سير مشاريع الزبناء، كل ذلك من أجل تبسيط وشفافية إجراء الصفقات العقارية.

و ختم كريم البقالي مؤسس و مدير شركة Yakeey على أن الأخيرة اعتمدت على قيم الابتكار والتفرد من خلال تمكين الزبون من إطلاق مشروعه مع Yakeey عبر تقدير قيمة العقار، و البحث عن أصل عقاري من أجل الشراء أو الإيجار، و القيام بإعلان مهني، و المواكبة من طرف مستشار محترف و غيرهم، وذلك بشكل مجاني بالكامل.

تجدون في التقرير التالي كلمة كريم البقالي، المؤسس و الرئيس المدير العام لشركة Yakeey و بعض من تفاصيل ندوة إطلاق المنصة التفاعلية:

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