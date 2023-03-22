الخارجية البوركينابية : المغرب أعلن تضامنه التام مع بوركينا فاسو

2023-03-22 / 21:23
0
هبة بريس _ و م ع

أكدت الوزيرة البوركينابية للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي وبوركينابيي الخارج ، أوليفيا راغناغنيويندي روامبا، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب لم يدخر جهدا في إظهار تضامنه التام مع بوركينا فاسو في مواجهة التحدي الأمني.

وقالت السيدة رومبا، في ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “المغرب لم يدخر أي جهد لإظهار تضامنه التام مع بوركينا فاسو في مواجهة التحدي الأمني، ونود حقا أن نعرب للمغرب، نيابة عن أعلى سلطة في بوركينا فاسو، فخامة الرئيس إبراهيم تراوري، عن امتناننا لهذا الدعم الثابت” .

ولفتت الوزيرة إلى أن بوركينا فاسو ترزح، منذ 2016، تحت تهديد الإرهاب الذي أفجع سكانها، وأفضى إلى عواقب إنسانية، مؤكدة أن المملكة “كانت حاضرة في دعم بوركينا فاسو على الساحة الدولية”.

وأضافت أن المغرب قدم أيضا “دعما كبيرا في مجال التكوين من أجل النهوض ببعض المجالات القطاعية، مثل الفلاحة والصحة”.

وسجلت أن هذا اللقاء “يعكس الثقة والأخوة ويجسد مظاهر الصداقة الراسخة”، مجددة امتنانها لـ “الشعب المغربي الشقيق على التضامن الذي أبان عنه إزاء بوركينا فاسو، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخه”.

من جهة أخرى، جددت الوزيرة البوركينابية التأكيد على دعم ومساندة بلادها للمملكة المغربية في قضية وحدتها الترابية، مضيفة أن بوركينا فاسو، مثلها مثل المغرب، تضع وحدتها الترابية في صدارة أولوياتها.

وشددت، في هذا الصدد، على أن دعم بوركينا فاسو في البحث عن حل مستدام يصون الوحدة الترابية وسيادة المملكة، تحت رعاية الأمم المتحدة، “يظل جانبا رئيسيا سنحترمه دائما” .

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ماكسيما زوريجويتا” تنوه بجهود المغرب في مجال التمويل الشامل

“ماكسيما زوريجويتا” تنوه بجهود المغرب في مجال التمويل الشامل

2023-03-22 / 21:50
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الدول الإسلامية

الملك محمد السادس يهنئ الدول الإسلامية

2023-03-22 / 20:35
Photo of بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار بوركينافاسو

بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار بوركينافاسو

2023-03-22 / 19:59
Photo of المغرب والأرجنتين يضطلعان بدور أساسي في ترسيخ “حقوق الإنسان”

المغرب والأرجنتين يضطلعان بدور أساسي في ترسيخ “حقوق الإنسان”

2023-03-22 / 19:24
Photo of أخنوش يجري مباحثات مع الملكة ماكسيما

أخنوش يجري مباحثات مع الملكة ماكسيما

2023-03-22 / 18:27
Photo of المغرب يرفض التصريحات “الاستفزازية” لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

المغرب يرفض التصريحات “الاستفزازية” لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

2023-03-22 / 18:07
Photo of الأميرة للا مريم تستقبل الملكة ماكسيما

الأميرة للا مريم تستقبل الملكة ماكسيما

2023-03-22 / 16:36
Photo of نيويورك.. انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بمشاركة المغرب

نيويورك.. انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بمشاركة المغرب

2023-03-22 / 16:03
Photo of الحجوي يتباحث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية

الحجوي يتباحث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة…

2023-03-22 / 14:07
Photo of الخارجية الأمريكية: المغرب أبان عن ريادته في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

الخارجية الأمريكية: المغرب أبان عن ريادته في مكافحة الإرهاب…

2023-03-22 / 11:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق