رسميا.. مسعود أوزيل يعتزل كرة القدم

2023-03-22 / 12:09
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هبة بريس - وكالات

أعلن الدولي الألماني، مسعود أوزيل، لاعب باشاك شهير التركي الحالي، وصانع ألعاب فريق ريال مدريد وأرسنال الأسبق، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر 34 عاما.

ومن خلال رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أكد الفائز بكأس العالم 2014، أنه قرر اعتزال كرة القدم نهائيا بعد 17 عاما.

وكتب أوزيل: “مرحبا بالجميع، بعد دراسة متأنية سأعلن اعتزالي فورا من كرة القدم الاحترافية”.

وأضاف: “لقد كان لي شرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عاما وأشعر بالامتنان بشكل لا يصدق لهذه الفرصة، ولكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة ، بعد تعرضه لبعض الإصابات، وأصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك مرحلة كرة القدم الكبيرة”.

وواصل: “لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تنسى، وأنا أود أن أشكر الأندية التي لعبت لها، شالكه 04 وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشه وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني، بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء”.

وأكمل: “يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، كانوا جزءا من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم ، خلال الأوقات الجيدة والسيئة”.

وتابع: “شكرا لجميع المشجعين لي الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن النادي الذي كنت أمثله”.

وختم: “أنا الآن أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة أمين، وابنتي الجميلتين، إيدا وإيلا ولكن يمكنك أن تكون على يقين من أنك ستسمع مني من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي القنوات الإعلامية.. أراكم قريبا”.

وخاض أوزيل 92 مباراة مع المنتخب الألماني الأول، سجل فيها 23 هدفا.

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