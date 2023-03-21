برلماني لوزيرة السياحة .. إقليم خريبكة لم يعرف أي فعل سياحي

2023-03-21 / 23:10
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هبة بريس _ خريبكة

قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ” محمد موجر” إن اقليم خريبكة يتوفر على عدة مؤهلات وفضاءات يمكن أن تلعب دورا سياحيا متميزا ” ساردا على سبيل المثال ( عين قيشر والشريط الأخضر بمدينة وادي زم غابة بوعسيلة بحيرات السدود التلية المدينة العتيقة لأبي الجعد… إلخ)

مناسبة القول جاءت في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني الى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصة إقليم خريبكة من خارطة طريق السياحة 2023-2026

وتضمن السؤال مامفاده انه في الآونة الأخيرة تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة 20262023.”

واضاف ان الاتفاقية تتوخى استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026 وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026 فضلا عن خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026 وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني”

واسترسل حوجر متحدثا أنه “بالقدر الذي نثمن هذه الاتفاقية، نتوخى أن تشمل جل جهات وأقاليم المملكة، خاصة إقليم خريبكة الذي لم يعرف لحدود الآن أي فعل سياحي ”

وساءل “حوجر” الوزيرة عن الإجراءات التي ستنخذها الوزارة لاستفادة إقليم خريبكة من خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026

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