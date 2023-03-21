زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

هبة بريس _ وكالات

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند ليل الثلاثاء، مثيرا الخوف لدى السكان.

وقالت خاطره التي تسكن في العاصمة الأفغانية لوكالة فرانس برس “شعرنا بالرعب. لم أشهد مثل هذا الزلزال في حياتي”.

وهرعت المرأة البالغة 50 عاما مع أسرتها إلى خارج شقتها الواقعة في الطابق الخامس من مبنى سكني في كابول.

وحُدّد مركز الزلزال في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور، لكن شعر السكان بالزلزال في أنحاء واسعة من أفغانستان وباكستان وبلغت تردداته أجزاء من الهند شرقا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على تويتر “حتى الآن، الحمد لله، لم ترد أنباء سيئة عن سقوط ضحايا. نأمل أن يكون جميع مواطني البلاد في أمان”.

وقال إنه تم وضع المراكز الصحية في البلاد في حالة تأهب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0