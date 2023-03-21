الصحراء المغربية.. أمريكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي
جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزا أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عقب مباحثات جرت يوم الاثنين في واشنطن، بين رئيس الدبلوماسية الأمريكية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن « وزير الخارجية الأمريكي سجل أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا ».
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدا، خلال مباحثاتهما، « دعمهما الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بهدف تعزيز حل سياسي دائم ولائق » لهذا النزاع الإقليمي.
هذا ويقوم بوريطة بزيارة عمل إلى واشنطن، تندرج في إطار المشاورات المنتظمة من أجل تقوية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة، والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
13 تعليقات
Vous avez dit et reconnu le Sahara est marocain donc pourquoi les chansons stériles habituelles
شكرا على المناورات العسكريه للحاله المدنيه التي تجمع بين البلدين الصديقين الإعتراف بالصحراء مغربيه بطابع بريطاني جنوبي أفريقي الداخله هن نساء دوله
المغرب كان اول بلد عربي اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية..
شكرا الدعم الامريكي للوحدة الترابية للمملكة المغربية..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
العالم يعرف ان الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
الصحراء مغربية وتبقى مغربية..
رغم تشويش أعداء الوطن تبقى الصحراء مغربية..
العالم يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية..
نتمنى ان يتم الحسم في ملف الصحراء المغربية لأنها جزء لا يتجزأ من الوحدة الترابية..
الاعتراف الأمريكي وتجديد الدعم كافي لضم صحرائنا المغربية ..
اللهم احفظ البلدين الشقيقين ووفقهم للمصالح العليا ..
الحرب ومسح العجزة الكراغلة من الوجود, هي الحل الواقعي وذات مصداقية.