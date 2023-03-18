منع من مغادرة البلاد ..المعارض الجزائري رشيد نكاز يريد السفر إلى الخارج للعلاج

هبة بريس - وكالات

دعا المعارض الجزائري رشيد نكاز، الذي أُفرج عنه في يناير بعفو رئاسي والذي قال إنه مصاب بمرض السرطان، الرئيس عبد المجيد تبون إلى السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة حيث توجد عائلته، لتلقّي العلاج.

وكتب نكاز السبت على فيسبوك إنّه بعث برسالة إلى تبون “يطلب منه التدخّل شخصياً حتى يتمكّن من مغادرة البلاد بشكل قانوني والخضوع لعملية جراحية في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح المعارض الجزائري أنّه مصاب بمرض خطير في العينين وبسرطان البروستات.

ونظراً لمنعه من مغادرة البلاد، كتب أنه لا يزال “رهن إقامة الشرطة” في الشلف (شمال غرب) و”منع من مغادرة البلاد” منذ إطلاق سراحه من السجن، على حدّ قوله.

وأُطلق سراح نكاز في 18 يناير لـ”أسباب إنسانية” بعدما حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يوليو 2022 لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية عام 2019.

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