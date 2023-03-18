أكاديمية يوفنتوس بالمغرب تطلق برنامجا جديدا

2023-03-18 / 00:06
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هبة بريس

أطلقت الأكاديمية الرسمية لنادي يوفنتوس بالمغرب “أكاديمية يوفنتوس المغرب” برنامجا جديدا لمسلك (دراسة – رياضة) موجه للمواهب الشابة المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و13 سنة، وذلك تحت إشراف الخلية التقنية للنادي الإيطالي.

وذكر بلاغ لأكاديمية يوفنتوس المغربية أن هذا البرنامج، الذي سيرى النور خلال هذا الموسم ، يتلاءم مع جميع الأنظمة الدراسية وهو مخصص اساسا للأطفال المقيمين في محور الدار البيضاء – الرباط ، الذين يرغبون في بلوغ أعلى مستوى من خلال الجمع بين الرياضة والدراسة.

وأحدث “يوفنتوس المعترف به لتميزه الرياضي والتزامه تجاه التعليم، هذا البرنامج الجديد لمساعدة المواهب الشابة على تطوير مؤهلاتهم إلى أعلى مستوى من خلال المزج بين التكوين الرياضي عالي الجودة والتعليم الأكاديمي الصارم”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشاركين الشباب ستتاح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم الرياضية مع مواصلة تعليمهم في بيئة مواتية للنجاح.

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