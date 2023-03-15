تصعيد جديد ضد “النهضة” التونسية.. السلطات تحتجز مسؤولها الإعلامي

هبة بريس

قالت حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، إن الحرس الوطني التونسي في ولاية بن عروس جنوب العاصمة، اعتقل عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول الإعلام في الحركة، وذلك في تصعيد جديد من السلطات ضد الحركة التي تعد من بين أبرز الجهات المعارضة للرئيس قيس سعيد.

الحركة قالت في بيان، إنه “تم ليلة البارحة (الثلاثاء/الأربعاء) اعتقال الأخ في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس”، وشجبت “النهضة” ما وصفته بـ”الاعتقال الظالم”، وعبّرت عن تضامنها الكامل مع التاغوتي، داعية إلى “إطلاق سراحه فوراً”.

كذلك جدّدت “النهضة” تنديدها بـ”حملة الاعتقالات العشوائية التي لا تزال تتوسّع وقد طالت المناضلين السياسيين المعارضين، كما طالت النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال”، حسبما ورد في البيان.

اعتبرت الحركة أن الاعتقالات “مخطط واضح لإلهاء الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة بعد 20 شهراً من الانفراد بالحكم، تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية”، وفقاً للبيان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0