Supporters of the Tunisian Islamist party Ennahda shout slogans and make the victory sign while raising a flag of Ennahda during a demonstration held outside the counter-terrorism brigade headquarters in Tunis, Tunisia, on September 19, 2022, to support the head of Ennahda party and Tunisia's Speaker of the dissolved Parliament, Rached Ghannouchi, and Ennahda leader Ali Larayedh, as they are questioned over allegations of involvement in the case of sending of Tunisian extremist recruits and fighters to the hotbeds of tension during the past decade. (Photo by Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto)NO USE FRANCE

تصعيد جديد ضد “النهضة” التونسية.. السلطات تحتجز مسؤولها الإعلامي

2023-03-15 / 20:49
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هبة بريس

قالت حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، إن الحرس الوطني التونسي في ولاية بن عروس جنوب العاصمة، اعتقل عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول الإعلام في الحركة، وذلك في تصعيد جديد من السلطات ضد الحركة التي تعد من بين أبرز الجهات المعارضة للرئيس قيس سعيد.

الحركة قالت في بيان، إنه “تم ليلة البارحة (الثلاثاء/الأربعاء) اعتقال الأخ في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس”، وشجبت “النهضة” ما وصفته بـ”الاعتقال الظالم”، وعبّرت عن تضامنها الكامل مع التاغوتي، داعية إلى “إطلاق سراحه فوراً”.

كذلك جدّدت “النهضة” تنديدها بـ”حملة الاعتقالات العشوائية التي لا تزال تتوسّع وقد طالت المناضلين السياسيين المعارضين، كما طالت النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال”، حسبما ورد في البيان.

اعتبرت الحركة أن الاعتقالات “مخطط واضح لإلهاء الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة بعد 20 شهراً من الانفراد بالحكم، تدحرجت خلالها بلادنا نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والعزلة الدولية”، وفقاً للبيان.

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