اللجنة الدائمة للإعلام العربي تشيد بجهود الملك في نصرة القدس والقضية الفلسطينية 

2023-03-14 / 15:28
0
هبة بريس

أشادت اللجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بالكويت، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وأكد أعضاء اللجنة على أن وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، تقوم بجهود كبيرة في القضية الفلسطينية.

ودعا أعضاء اللجنة المذكورة، وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على تلك الجهود وحث الجهات المعنية في الدول الأعضاء للقيام بهذا الدور لدعم مدينة القدس والمقدسيين.

وسبق لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقد في دورته 52 المنعقد بالقاهرة خلال شتنبر الماضي، أن أشاد بإجماع أعضائه على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس من جهود، وهي الذراع التنفيذي والميداني للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وهي اللجنة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

واختتمت اللجنة الدائمة للإعلام العربي أشغالها بعد يومين من مناقشة عدد من البنود التي تهم الاعلام العربي، حيث مثل المملكة المغربية في هذه الأشغال، وفد يترأسه السيد مصطفى أمدجار الكاتب العام بالنيابة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنامة .. مباحثات بين ميارة وعدد من المسؤولين البرلمانيين

المنامة .. مباحثات بين ميارة وعدد من المسؤولين البرلمانيين

2023-03-14 / 11:17
Photo of حل وكالة حساب تحدي الألفية وتصفيتها على طاولة اجتماع الحكومة

حل وكالة حساب تحدي الألفية وتصفيتها على طاولة اجتماع…

2023-03-14 / 10:31
Photo of المبادلات التجارية مع إسبانيا : الاتحاد الأوروبي ينتقد “عقبات الجزائر”

المبادلات التجارية مع إسبانيا : الاتحاد الأوروبي ينتقد “عقبات…

2023-03-13 / 23:23
Photo of التزام مغربي برازيلي بتعزيز حقوق الإنسان

التزام مغربي برازيلي بتعزيز حقوق الإنسان

2023-03-13 / 22:08
Photo of مسؤولة أممية تسلط الرباط الضوء على مختلف إنجازات المغرب في مجال التنمية

مسؤولة أممية تسلط الرباط الضوء على مختلف إنجازات المغرب…

2023-03-13 / 19:31
Photo of اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن عاليا موقف الملك من القضية الفلسطينية

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن عاليا موقف الملك…

2023-03-13 / 16:56
Photo of بلاغ “الديوان الملكي”.. وهبي يدعو أعضاء “البام” إلى عدم التعليق

بلاغ “الديوان الملكي”.. وهبي يدعو أعضاء “البام” إلى عدم…

2023-03-13 / 15:29
Photo of الملك مبرقا البابا فرانسيس: “نقدر جهودكم ومساعيكم الخيرة في نصرة القيم الإنسانية”

الملك مبرقا البابا فرانسيس: “نقدر جهودكم ومساعيكم الخيرة في…

2023-03-13 / 14:50
Photo of وهبي: مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا ونريد أن يحترمه الغرب

وهبي: مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا ونريد أن…

2023-03-13 / 14:38
Photo of بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”

بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”

2023-03-13 / 13:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق