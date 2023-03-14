اللجنة الدائمة للإعلام العربي تشيد بجهود الملك في نصرة القدس والقضية الفلسطينية 

هبة بريس

أشادت اللجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بالكويت، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وأكد أعضاء اللجنة على أن وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، تقوم بجهود كبيرة في القضية الفلسطينية.

ودعا أعضاء اللجنة المذكورة، وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على تلك الجهود وحث الجهات المعنية في الدول الأعضاء للقيام بهذا الدور لدعم مدينة القدس والمقدسيين.

وسبق لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقد في دورته 52 المنعقد بالقاهرة خلال شتنبر الماضي، أن أشاد بإجماع أعضائه على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس من جهود، وهي الذراع التنفيذي والميداني للجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وهي اللجنة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

واختتمت اللجنة الدائمة للإعلام العربي أشغالها بعد يومين من مناقشة عدد من البنود التي تهم الاعلام العربي، حيث مثل المملكة المغربية في هذه الأشغال، وفد يترأسه السيد مصطفى أمدجار الكاتب العام بالنيابة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل.

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