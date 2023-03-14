الوكالة الوطنية للموانئ: تراجع الرواج المينائي بـ 9,3 %

2023-03-14 / 13:09
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هبة بريس

بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ حوالي 13,74 مليون طن خلال فبراير 2023، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 9,3 في المائة مقارنة بشهر فيراير 2022.

وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية للموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر فبراير الماضي، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (8,84 مليون طن)، بانخفاض بلغ 6,6 في المائة، وعمليات التصدير بـ 4,41 مليون طن (-14,5 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد ب 360.404 طن (-21,1 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 122.548 طن (+21,3 في المائة).

ويظهر التوزيع حسب الموانئ، هيمنة ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء بحصة 36,4 في المائة و 31,1 في المائة على التوالي، يليهما ميناء آسفي (11,7 في المائة)، ثم أكادير (8,5 في المائة)، فالمحمدية (5,7 في المائة)، والناظور (3,5 في المائة)، والعيون (2,5 في المائة).

وحسب طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانىء، أن الشحنات الصلبة شكلت 61,1 في المائة من إجمالي حركة الرواج عند متم فبراير 2023، تليها الشحنات السائلة (18,2 في المائة)، والحاويات (16,5 في المائة) ، ومواد أخرى متنوعة (1,3 في المائة).

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