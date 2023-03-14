فاس.. غرفة التجارة والصناعة والخدمات “لقاءات تواصلية حول قانون المالية برسم سنة 2023”

ع محياوي _ هبة بريس

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بشراكة مع المديرية الجهوية لإدارة الضرائب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لجهتي فاس مكناس والشرق حسب بلاغ لها تتوفر هبة بريس على نسخة منه، لقاءات تواصلية حول “المستجدات الضريبية بقانون المالية لسنة 2023” بتاريخ 10 مارس 2023، وذلك بمختلف عمالات وأقاليم الجهة: فاس، مكناس، تازة، تاونات، صفرو، الحاجب، آزرو، وبإقليم بولمان يوم 13 مارس 2023 وذلك تماشيا مع البعد المجالي لأنشطة الغرفة.

وقد تم تنظيم هذه اللقاءات حسب ذات البلاغ، مباشرة بعد إصدار المديرية العامة للضرائب للمذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، وشهدت حضورا وازنا لمختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية الجهوية من ممثلي إدارات ومؤسسات شريكة للغرفة، وأطر المديرية الجهوية لإدارة الضرائب، وممثلي الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وممتهني المحاسبة وأعضاء الغرفة، وشريحة واسعة من المنتسبين من أرباب المقاولات، وتجار ومقدمي الخدمات، إضافة إلى ممثلي المنابر الإعلامية.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات الذي أصبح يشكل تقليدا والتزاما سنويا من الغرفة انطلاقا مما يشكله من أهمية بالغة بالنسبة للمنتسبين خاصة لحجم الإصلاحات الضريبية الكبرى التي تعرفها بلادنا والمنبثقة عن المناظرة الوطنية للضرائب لسنة 2019 والتي تتسم بمجموعة من التعديلات المتعلقة خاصة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وكذا الضريبة على الأرباح العقارية إلى غير ذلك من الضرائب والرسوم إيمانا بضرورة التخفيف من الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات المصاحبة، وتشجيع جلب الاستثمارات ومحاربة التملص الضريبي.

وتجلى برنامج اللقاءات في تقديم عروض قيمة لمسؤولي إدارة الضرائب في الجهة حول حزمة الاجراءات والأحكام الضريبية الرئيسية المتضمنة بقانون المالية لسنة 2023 عرفت تفاعل الحضور ومناقشة أهم هذه الإجراءات والإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات.

وقد تم خلال هذه اللقاءات التنويه بالعمل الذي يقوم به طاقم المديرية الجهوية والمديريات الإقليمية لإدارة الضرائب التي أصبحت تشكل شريك أساسي للمنتسبين تعمل على حل المشاكل والمعيقات التي تعترض ممارستهم لأنشطتهم المهنية. كما تم خلال هذه اللقاءات الإشادة بالعمل والإجراءات والأنشطة التي تقوم به الغرفة على صعيد جميع عمالات وأقاليم الجهة خدمة للمنتسبين مما يمكن من الإسهام في إرساء مناخ سليم للأعمال يساعد على جذب الاستثمارات وعلى مواكبة تنفيذ الأوراش التنموية الملكية الكبرى.

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