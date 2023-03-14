اتفاقية تعاون في التدريب والبحث بين جامعتين مغربيتين وإسرائيلية
هبة بريس
أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، توقيع الجامعة الأورومتوسطية في فاس، والجامعة العبرية بالقدس اتفاقية بهدف التعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي.
وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن “الجامعة الأورومتوسطية في فاس استقبلت وفدا من الجامعة العبرية الاثنين”.
وأضاف: “وقعت المؤسستان اتفاقية تهدف إلى إقامة تعاون بينهما في مجال التدريب والابتكار البحثي وذلك من خلال تطوير برامج مشتركة تستهدف العلوم التكنولوجية وعلوم الصحة والزراعة المبتكرة”.
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إنها مبادرة طيبة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل تعاون بين المغرب واسرائيل…
خطوة مهمة بالنسبة للجامعتين ( المغرب واسرائيل) ستعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم الصحة والزراعة..
كل ما يهمنا من هذه الزيارة التي يقوم بها اسرائيل الى المغرب هو ان تبين إسرائيل بوضوح موقفها في القضية الصحراوية المغربية حينئذ نتفق معهم في التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينا وبينهم…
كل ما يهمنا هو تصفية الحسابات في القضية الفلسطينية مع إسرائيل واسترجاع القدس وهذا هو الأهم من هذه البحوث العلمية للوصول إلى حرية فلسطين واسترجاع حقوقهم..
يجب الاستفادة من هذه الجامعتين بكل مصداقية وشفافية من تطوير والتقدم العلمي والثقافي والاقتصادي والسياسي..
فلسطين قبل كل شيء وهذا خير الكلام ما قل ودل.
الاسرائيليون ذوي خبرة في جميع القطاعات الاقتصادية وهذا ما يجعل المغرب يضع يده مع إسرائيل فله منفعة عامة معه…
لافرق بين إسرائيل وفرنسا كلهم سوسية هههههههههههه
لماذا المغرب يفتح ابوابه الجامعية لإسرائيل هل ليس لدينا باحثين وعلماء العرب ذوي كفاءات عالية الجودة في الثقافة العربية وتكنولوجيا والصحة ووووووووووو وغيرها ؟؟؟؟؟؟؟!!!
التعاون وتطوير الاستثمارات الإسرائلية مع المغرب شيئ طبيعي جدا للنهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ورئية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها لتشريف المغرب على صعيد افريقيا اوروبا..