New York Police Department (NYPD) officers stand guard near Port Authority Bus Terminal after reports of an explosion in Manhattan, New York, U.S., December 11, 2017. REUTERS/Amr Alfiky

نيويورك.. السجن مدى الحياة لسيف الله الأوزبكي

2023-03-13 / 23:10
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هبة بريس _ وكالات

أصدرت هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن بعد ظهر الاثنين، الحكم بالسجن مدى الحياة بحق سيف الله سايبوف الأوزبكي، الذي قتل ثمانية من راكبي الدراجات والمشاة دهسا في نيويورك عام 2017.

جاء الحكم في اليوم الثاني من مداولات هيئة المحلفين، عقب محاكمة استمرت شهرين أدين فيها سايبوف، 35 عاما، في 26 يناير الماضي بـ 28 تهمة من بينها ثمان تتعلق بـالقتل بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية»، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

وبموجب القانون الجنائي في نيويورك، يتطلب فرض عقوبة الإعدام إصدار الحكم بالإجماع من قبل هيئة المحلفين التي لم تتوصل للتوافق على تحديد مصير المتهم.

هذه المحاكمة كانت الأولى على المستوى الفيديرالي التي تحمل عقوبة الإعدام خلال ولاية الرئيس بايدن الذي شن حملة ضد عقوبة الإعدام. و تعتبر من المحاكمات النادرة جدا في نيويورك حيث نُفذ آحر حكم إعدام على مستوى الولاية في عام 1963؛ و على المستوى الفيديرالي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

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