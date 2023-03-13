اعتقالات في خريبكة ..”إكستازي ؛ ريفوتريل ؛ مخدر ” البوفا” والكوكايين

هبة بريس _ خريبكة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، أمس الأحد 12 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 36 سنة، كلهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متن سيارة نفعية، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بمدينة خريبكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في القضية عن العثور بحوزتهم وبداخل السيارة عن 383 قرصا مهلوسا من نوعي إكستازي وريفوتريل وجرعات من مخدر ” البوفا” والكوكايين والشيرا، بالإضافة لقنينة غاز مسيل للدموع، سلاح أبيض من الحجم الكبير، ميزان إلكتروني وثلاثة هواتف نقالة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة والدرك الملكي بخريبكة.

وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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