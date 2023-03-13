تركيا: 56 ألف لاجئ عادوا طوعاً إلى سوريا بعد الزلزال

2023-03-13 / 13:06
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن نحو 56 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا طوعا إلى بلادهم بعد الزلزال المدمر.

وأضاف الوزير، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، أن اللاجئين عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال المدمّر بإرادتهم.

كما لفت إلى أن الكارثة خلّفت آلاف القتلى والمصابين في البلدين.

أتى الإعلان التركي بعد أسبوعين من انتشار تقارير إعلامية تركية محلية، كانت ألمحت إلى أن تلك العودة نهائياً دائمة.

فقد شهد معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا، خلال الأسابيع الماضية، وجود “طوابير طويلة” قادمة من منطقة هاتاي التي ضربها الزلزال.

كما تم ترحيل أكثر من 2000 جثمان لسوريين لاجئين في تركيا ممن تم التعرف على هويتهم إلى سوريا.

أما مَن لم يتم التعرف عليهم فقد دُفنوا في تركيا.

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