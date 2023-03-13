صورة تعبيرية

جريمة صادمة في مصر.. خدّر أطفاله وأغرقهم ثم انت.حر

2023-03-13 / 11:43
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هبة بريس - وكالات

تستنفر النيابة العامة في مصر هذه الأوقات، بإجراء تحقيقات موسعة لكشف غموض جريمة هزّت المجتمع خلال الساعات الماضية.

فقد أقدم أب أجنبي على التخلّص من ولديه ثم الانتحار في إحدى غرف فندق شهير بالإسكندرية.

الحكاية بدأت من عمال نظافة أبلغوا الإدارة بأنهم طرقوا باب غرفة النزيل أي مكان الحادث، أكثر من مرة دون جواب.

وبعد اعتقادهم أن الضيف غادر بصحبة طفليه، عادوا بعد برهة من الزمن لطرق الباب، لكن دون جدوى أيضاً.

أمام هذا الغموض، استعان مسؤولو الفندق بالمفتاح الاحتياطي للغرفة، وحين فتحوها وقعت الصدمة، حيث وجدوا 3 جثث، الأولى لطفلين، الأكبر “8 سنوات” والأصغر “5 سنوات”، داخل بانيو في الحمام، ثم وجدت جثة الأب.

وتبين أن الأب وضع المنوم لطفليه ثم أغرقهما في غرفة الفندق، قبل أن ينتحر بشنق نفسه.

كما كشفت التحريات الأولية أن الأب القاتل اعترف فعلاً برسالة تركها في الغرفة بقتل طفليه قبل انتحاره.

وبرر فعلته بأنها انتقاما من زوجته لشكه الدائم فيها.

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