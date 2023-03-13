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انتخاب المغرب عضوا بمكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين

2023-03-13 / 10:33
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هبة بريس

انتخب البرلمان المغربي، في شخص المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عضوا بمكتب منتدى الشباب البرلماني لولاية تمتد لسنتين 2023-2025، وذلك خلال انعقاد الجمعية 146 للإتحاد البرلماني الدولي المقامة مابين 11 و15 بالعاصمة البحرينية المنامة.

وكان المستشار البرلماني المغربي كمال آيت ميك مرشحا لهذا المنصب، إلى جانب برلمانية شابة عضو بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل المجموعة الجيوسياسية العربية، وهي واحدة من المجموعات الست التي تنتظم فيها شعب 178 برلمانا وطنيا الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي.

وفي سياق ذلك، انتخب مكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين، المكون من 12 عضوا، رئيسا له في شخص النائب دان غاردن، البرلماني العضو بمجلس العموم البريطاني. وكانت الولاية السابقة 2021-2023 عرفت رئاسة النائبة بمجلس النواب المصري، عن المجموعة العربية، لمنتدى الشباب البرلمانيين.

ويعد منتدى الشباب البرلمانيين أحد أهم أجهزة الإتحاد البرلماني الدولي، وهو فضاء يتداول فيه الشباب البرلمانيين عبر العالم في قضايا تهم المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسئلة التنمية المستدامة.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينتخب فيها برلماني شاب مغربي في مكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين.

ويعد الإتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889، المنظمة الدولية لبرلمانات العالم وهو شريك أساسي للأمم المتحدة.

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