وفاة سلمى الياسني ضحية الخطأ الطبي بالمضيق يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية

هبة بريس - متابعة

تقدم النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاتحادي، بسؤال كتابي ، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص وفاة الطفلة سلمى الياسيني ضحية خطأ طبي بمستشفى المضيق .

وجاء في السؤال الكتابي، “لفظت الطفلة سلمى اليسيني (8 سنوات)، أنفاسها الأخيرة، مساء يوم الأربعاء 8 مارس الذي يوافق العيد العالمي للمرأة، بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان، بعدما ظلت تصارع الموت في قسم الإنعاش منذ زهاء 80 يوما، بسبب عملية جراحية بسيطة لاستئصال اللوزتين بالمستشفى الإقليمي لمدينة المضيق”.

وتساءل النائي البرلماني عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل الكشف عن تفاصيل الواقعة.

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