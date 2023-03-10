اعتقال مشتبه باحتجاز رهائن في صيدلية بمدينة ألمانية

هبة بريس _ وكالات

أكدت الشرطة الألمانية في مدينة كارلسروه احتجاز مشتبه به في واقعة احتجاز رهائن بإحدى الصيدليات.

واقتحمت مجموعة من الشرطة الألمانية مرتدين ثيابا للعمليات الخاصة صيدلية، ليل الجمعة، في حين سمع دوي انفجارات، وفق ما نقلته رويترز عن شهود عيان.

وذكرت الشرطة أنه لم يصب أحد جراء الواقعة.

وكانت الصيدلية مسرحا لعملية احتجاز رهائن، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وقالت الشرطة الألمانية إن رهائن “متعددين” كانوا محتجزين في صيدلية في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا، الجمعة، مؤكدة أنه لم يكن هناك خطر على عامة الناس.

وقالت الشرطة في بيان مشترك مع الادعاء العام إن الرهائن لم يصابوا بجروح.

يأتي الحادث بعد يوم من إطلاق النار، الخميس، في كنيسة تابعة لشهود يهوه في هامبورغ، مما جعل البلاد في حالة توتر، حيث يندر العنف المسلح.

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