“ريال مدريد” يكشف موقفه من مشاركة بنزيما أمام إسبانيول وليفربول

هبة بريس _ رياضة

يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني المقررة غدا السبت بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلنه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إسبانيول: “تعرض بنزيما لضربة في كاحله ما أدى إلى تورمه.. لقد تدرب بشكل فردي اليوم (الجمعة) وسيكون جاهزا للمباراة ضد ليفربول” المقررة الأربعاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير إعلامية سابقاً بأن الشكوك تحوم حول مشاركة بنزيما مع الفريق الملكي ضد ضيفه إسبانيول السبت بعد غيابه عن الحصة التدريبية الخميس.

ولم يتدرب بنزيما مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

وأكدت التقارير أن المهاجم ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الإنجليزي الأربعاء في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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