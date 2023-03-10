“ريال مدريد” يكشف موقفه من مشاركة بنزيما أمام إسبانيول وليفربول

2023-03-10 / 19:38
0
هبة بريس _ رياضة

يغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني المقررة غدا السبت بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلنه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إسبانيول: “تعرض بنزيما لضربة في كاحله ما أدى إلى تورمه.. لقد تدرب بشكل فردي اليوم (الجمعة) وسيكون جاهزا للمباراة ضد ليفربول” المقررة الأربعاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير إعلامية سابقاً بأن الشكوك تحوم حول مشاركة بنزيما مع الفريق الملكي ضد ضيفه إسبانيول السبت بعد غيابه عن الحصة التدريبية الخميس.

ولم يتدرب بنزيما مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

وأكدت التقارير أن المهاجم ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الإنجليزي الأربعاء في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتهام نادي “برشلونة” بالفساد في قضية “نيغريرا”

اتهام نادي “برشلونة” بالفساد في قضية “نيغريرا”

2023-03-10 / 18:50
Photo of “الألماني فايزر” يرغب في حمل قميص منتخب عربي

“الألماني فايزر” يرغب في حمل قميص منتخب عربي

2023-03-10 / 18:16
Photo of إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لمونديال 2030

إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لمونديال…

2023-03-10 / 14:22
Photo of في أول الوديات بعد المونديال.. الركراكي يحسم في لائحة الأسود لمبارتي البرازيل و البيرو

في أول الوديات بعد المونديال.. الركراكي يحسم في لائحة…

2023-03-10 / 11:01
Photo of تعيين محمد العلوي الإسماعيلي مدربا جديدا لفريق سريع واد زم

تعيين محمد العلوي الإسماعيلي مدربا جديدا لفريق سريع واد…

2023-03-10 / 10:14
Photo of رابطة الدوري الإسباني تتقدم بشكوى جديدة ضد تعرض فينيسوس للعنصرية

رابطة الدوري الإسباني تتقدم بشكوى جديدة ضد تعرض فينيسوس…

2023-03-10 / 09:49
Photo of مونديال قطر.. إنجازات المنتخب المغربي لكرة القدم في كتاب

مونديال قطر.. إنجازات المنتخب المغربي لكرة القدم في كتاب

2023-03-09 / 21:55
Photo of “كلاسيكو السعودية” .. حمد الله يتفوق على رونالدو

“كلاسيكو السعودية” .. حمد الله يتفوق على رونالدو

2023-03-09 / 21:21
Photo of الكشف عن سبب إبعاد المغربي زياش عن تشكيلة تشيلسي

الكشف عن سبب إبعاد المغربي زياش عن تشكيلة تشيلسي

2023-03-09 / 20:44
Photo of قبل أشهر من المونديال.. إقالة مدربة منتخب فرنسا للسيدات

قبل أشهر من المونديال.. إقالة مدربة منتخب فرنسا للسيدات

2023-03-09 / 15:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق