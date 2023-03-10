الحصيلة الأسبوعية لكورونا بالمغرب.. تسجيل 39 إصابة جديدة 

2023-03-10 / 17:58
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 10 مارس في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 39 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة مابين 6 و10 مارس الجاري، أن 6 ملايين و881 ألف و310 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و121 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و576 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و519 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 526 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 1.2 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الدار البيضاء سطات (18)، والرباط سلا القنيطرة (15)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، وسوس ماسسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 58 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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