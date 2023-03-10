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ارتفاع الكميات المفرغة من منتوجات الصيد بنسبة 2 %

2023-03-10 / 17:33
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هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 117.405 طن برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت 2,052 مليار درهم، مقابل 2,027 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وحسب الأصناف، فقد زادت كميات تفريغ المحار (29 في المائة إلى 17 طن)، والقشريات (25 في المائة إلى 1.480 طن)، والأسماك السطحية (9 في المائة إلى 84.112 طن)، والأسماك البيضاء (4 في المائة إلى 14.708 طن).

بالمقابل انخفضت كميات تفريغ الطحالب (15 في المائة)، والرخويات (26 في المائة).

وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 2.838 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​حتى متم فبراير 2023، بانخفاض بلغ 21 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 6 في المائة.

في المقابل، ارتفع حجم الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 3 في المائة إلى 114.566 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أزيد من 1,936 مليار درهم.

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