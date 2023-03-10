رابطة الدوري الإسباني تتقدم بشكوى جديدة ضد تعرض فينيسوس للعنصرية

هبة بريس - وكالات

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكوى أمام أحد محاكم مدينة إشبيلية، أمس الخميس، بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية مجددا خلال تعادل فريقه ريال مدريد بدون أهداف مع مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد الماضي.

وتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية في مباراتي الفريق الملكي ضد جاره أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في لقائي الريال ضد ريال مايوركا وريال بلد الوليد.

وأظهرت لقطات أحد مشجعي بيتيس وهو يوجه إهانات عنصرية ضد فينيسيوس خلال المباراة التي أقيمت على ملعب (بينيتو فيلامارين) بمدينة أشبيلية، مما دفع الرابطة للجوء للإجراءات القانونية مرة أخرى.

وجاء في بيان صادر عن الرابطة “في ضوء الإهانات العنصرية التي وجهت إلى فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال بيتيس وريال مدريد يوم الأحد 5 مارس، أرسلت رابطة الدوري الإسباني شكوى إلى محكمة إشبيلية الإرشادية من أجل تحديد الشخص المسؤول، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وأوضح البيان “هذه هي الشكوى السابعة التي يتم تقديمها للسلطات المختصة من قبل رابطة الدوري الإسباني بخصوص إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور”.

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