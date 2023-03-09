غرق 14 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل التونسية
أعلن خفر السواحل التونسي، الخميس، أن 14 مهاجرا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس، حيث يواجه المهاجرون وضعا صعبا اثر خطاب للرئيس قيس سعيّد حول المهاجرين غير القانونيين.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي وكالة فرانس برس ان مصرع المهاجرين جاء اثر غرق مركبين، الثلاثاء، والأربعاء.
وتم انقاذ 34 مهاجرا ولقي ثلاثة حتفهم في حادث المركب الأول، بينما توفي 11 آخرين غرقا ونجا عشرون في المركب الثاني، وفقا للمصمودي.
وقال خفر السواحل في بيان سابق إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت “أثناء تمشيط السواحل” على مجموعة “تعرض مركبهم للغرق”.
وأوضح أن خفر السواحل تمكنوا من “نجدة وانقاذ 54″ شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و”إنتشال 14 جثة”.
وأبحر القارب من سواحل صفاقس، وفقا لخفر السواحل.
ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت “بالعنصرية” أطلقها الرئيس التونسي، قيس سعيّد.
10 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة..
قوارب الموت لا يفكرون في حياتهم سوى العبور الى الضفة الأخرى..
البطالة والفقر وانعدام لفرص الشغل تدفع الكثير من الأفارقة جنوب الصحراء للهجرة السرية..
على الدولة أن تشدد الرقابة على الحدود البحرية تفاديا من قوارب الانتحار التي تتكاثر ..
الاتجار بالبشر معضلة تهدد حياة البشرية خصوصا الأفارقة التي تذهب ارواحهم الطاهرة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انعدام الضمير تدفع الكثير من الناس الى الهجرة عبر قوارب متلاشية تنتهي بهم في وسط البحار ..
تدفق المهاجرين بكثرة يدفع العديد منهم الى الانتحار ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..