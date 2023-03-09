مغربي يتوج في مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

2023-03-09 / 15:37
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هبة بريس

فازت الشاعرة العمانية، عائشة السيفي، بلقب مسابقة أمير الشعراء في موسمها العاشر، فيما احتل الشاعر المغربي، عبد الواحد بروك المرتبة الرابعة.

وحصلت الشاعرة عائشة السيفي على نتيجة 71 في المائة ، بينما حلّت نجاة الظاهري من الإمارات في المركز الثاني بنتيجة 56 في المائة ، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبد الله بن محمد العنزي من السعودية بنتيجة 53 في المائة ،بينما حلّ في المركز الرابع عبد الواحد بروك الذي يتحدر من مدينة العيون ،بنتيجة 50 في المائة.

وجاء في المركز الخامس إبراهيم توري من السنغال بنتيجة 48 في المائة فيما كان المركز السادس من نصيب محمد محمود محاسنة من الأردن بنتيجة 43 في المائة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كلا من علي بن تميم ، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، و أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، و محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

يشار إلى أن آلية التنافس للوصول إلى لقب “أمير الشعراء” شملت محطات عدة حيث توزعت حلقات البرنامج على مرحلة أولى يتأهل في نهايتها 15 شاعراً، ومرحلة ثانية يتأهل في ختامها ستة شعراء، ومرحلة ثالثة يتنافس فيها الشعراء الستة من المركز السادس إلى الأول.

ويهدف برنامج أمير الشعراء الذي، تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وانطلقت مسيرة البرنامج، الذي سيم بث حلقاته على مدى عشرة أسابيع عبر قناة (أبوظبي) وقناة (بينونة)، في العام 2007.

واستطاع برنامج أمير الشعراء أن يحقق جماهيرية واسعة على مدى 15 عاما في خدمة الشعر العربي، وأسهم في إذكاء روح التنافس بين الشعراء مما عاد بالنفع على فن الشعر الفصيح وتطوير أدواته و كذلك على الشعراء من خلال تقديم أنفسهم على منصات إعلامية تسمح لإنتاجهم الأدبي بالانتشار والوصول إلى الجماهير.

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