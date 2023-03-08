كأس الكاف.. الجيش الملكي يخسر أمام مضيفه “فيوتشر” المصري

هبة بريس _ رياضة

انهزم فريق الجيش الملكي أمام مضيفه “فيوتشر” المصري بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “السلام” بالقاهرة، برسم الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتعد هذه الخسارة، الأولى للفريق العسكري في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية خلال الموسم الجاري، بعدما استهل الفريق مبارياته بالتعادل مع بيراميدز المصري بنتيجة 2-2، ثم حقق انتصارين متتاليين على كل من أسكو كارا التوغولي بنتيجة 5-1، وفيوتشر بنتيجة 2-0.

وأحرز هدفي فيوتشر كل من مروان محسن من ضربة جزاء في الدقيقة 10، وحاتم الصوابي لاعب الجيش الملكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

ورغم سيطرة الجيش الملكي على منطقة وسط الملعب خلال معظم فترات اللقاء، إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك الفريق المصري طوال الـ 90 دقيقة، فيما استغل فيوتشر بعض الأخطاء الفردية في دفاعات الجيش، وتمكن من تسجيل هدفين.

انتصار “فيوتشر” اليوم، أشعل المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية، حيث رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف الجيش الملكي الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني، فيما يتصدر الترتيب بيراميدز برصيد 8 نقاط، ويتذيل المجموعة أسكو كارا التوجولي بنقطة وحيدة.

وكانت المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، التي أقيمت اليوم أيضا قد شهدت فوزا كبيرا لفريق بيراميدز على أسكو كارا في توجو بنتيجة 4-1.

وفي الجولة القادمة (الخامسة)، سيستضيف الجيش الملكي فريق بيراميدز، فيما سيحل أسكو كارا ضيفا على فيوتشر، وذلك يوم 19 مارس الجاري.

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