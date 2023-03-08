“وزيرات الحقائب الاستراتيجية “.. نحو تمكين المرأة في الحكومة المغربية”

2023-03-08 / 21:12
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محسن الراضي : هبة بريس

تتزايد الخطوات نحو تمكين المرأة في المجال السياسي في المغرب، ويعكس ذلك وجود 6 وزيرات في حقائب استراتيجية في الحكومة الحالية.

تؤكد الحكومة المغربية على أهمية تمكين المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والحكومة. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة تعزيزًا لهذا الالتزام، حيث يتم تعيين النساء في مناصب رفيعة المستوى وحيوية في الحكومة.

الوزيرات الست تشغل حاليا حقائب استراتيجية في الحكومة المغربية وتشمل هذه الحقائب مجموعة من المجالات الحيوية. وبفضل خبراتهن وكفاءتهن، يمكنهن تحقيق نتائج إيجابية في هذه المجالات وتحسين حياة المواطنين في المملكة. تتمتع هذه الوزيرات بخبرات وكفاءات عالية تؤهلهن لتحقيق نتائج إيجابية في هذه المجالات. وتسعى الوزيرات إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين فرص العمل وتشجيع الاستثمار.

إن وجود نساء في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة يعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد. وتأمل الحكومة أن يكون هذا الإجراء محفزًا للمزيد من التقدم في هذا المجال، وأن يشجع المزيد من النساء على المشاركة في الحياة السياسية والحكومية.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز دور المرأة في المجتمع المغربي. ولكن وجود 6 وزيرات في حقائب استراتيجية يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، ويعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة ودعمها في مجتمعنا.

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