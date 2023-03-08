الفنيدق .. وفاة الطفلة “سلمى الياسيني” ضحية “الخطأ الطبي”

هبة بريس - مكتب طنجة

توفيت الطفلة سلمى(8 سنوات ) الياسيني ضحية الخطأ الطبي ، مساء اليوم الأربعاء مخلفة وراءها حزنا كبيرا لدى أسرتها وكل المتعاطفين معها بعد اصابتها بشلل تام .

وتحولت العملية استئصال اللوزتين التي خضعت لها الطفلة سلمى ، يوم الأربعاء 21 دجنبر الماضي، إلى مأساة وصدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي، بعدما دخلت الطفلة في غيبوبة مستمرة .

وحسب ما صرح به والد الطفلة، أنه بعد خضوعها لعملية استئصال اللوزتين بمستشفى محمد السادس بالمضيق، جرى الاحتفاظ بها لمدة ثلاث ساعات داخل غرفة العمليات دون أن تستفيق، ليتم بعد ذلك نقلها بشكل مستعجل نحو مستشفى سانية الرمل، حيث نزل قرار النقل و التقرير الطبي المرفق به كالصاعقة على الأسرة المكلومة، بعد اخبارها بأنه سيتم نقل الطفلة التي كانت في غيبوبة تامة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، لوضعها تحت العناية المركزة قبل ان تفارق الحياة مساء اليوم .

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