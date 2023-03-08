في يومها العالمي..غيتة العلاكي لزوجها لمجرد :”أنت سعادتي وقوتي”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

حرصت “غيتة العلاكي” على توجيه رسالة خاصة لزوجها النجم المغربي سعد لمجرد و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وفي هذا الصدد، عمدت غيتة العلاكي على إبراز العلاقة الطيبة التي تجمعها بالنجم المغربي و مدى المساندة المعنوية التي كان يقدمها لها و هو خارج أسوار السجن.

و قالت غيتة عبر حسابها الخاص بموقع انستقرام:”السبب الوحيد الذي يجعلني أسمي نفسي قويًة اليوم، هو أنني لدي رجل مثلك يحبني ويعتني بي، كان اختيار قضاء بقية حياتي معك هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق”.

و أضافت قائلة:”أنت سعادتي دائمًا، مكاني السعيد، دائمًا وإلى الأبد، كتفي الذي أتكئ عليه، كل شيء لدي، اليوم هو يوم المرأة، لذا أود أن أتوقف لحظة لأشكر الرجل الذي يجعلني أشعر بالحب، والحماية، والاعتزاز، والاحترام، والتقدير ، والأسعد منهم جميعًا”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”شكرًا لك على إعطائي الجنة على الأرض، شكراً لكونك نعمة في حياتي، فحبك يستحق أن أقاتل من أجله كل يوم”.

و يشار إلى أن المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية قضت بحبس النجم المغربي سعد لمجرد ست سنوات بتهمة الاغتصاب المروّع،غير أن “لمعلم” قام عقبها باستئناف الحكم الصادر في حقه.

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