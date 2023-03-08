“ريانير” تطلق خطا جويا جديدا بين ورزازات وبرشلونة

2023-03-08 / 12:36
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هبة بريس

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية “رايان إير”، الثلاثاء، عن افتتاح خط جديد يربط بين ورزازات وبرشلونة، سيكون متاحا مرتين في الأسبوع اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار برنامجها لصيف 2023.

وقال دارا برادي، مدير التسويق والتواصل والقطاع الرقمي بالشركة، إن “رايان إير” سعيدة بتوفير المزيد من الخيارات لزبنائها المغاربة، من خلال إضافة هذا الخط الجوي الجديد نحو برشلونة إلى برنامجها لصيف 2023.

وأضاف برادي في بلاغ بهذا الخصوص، أن “رايان إير” تقدم لزوار ورزازات المزيد من الخيارات لقضاء عطلتهم الصيفية.

وأشار إلى أن شركة “رايان إير” تواصل تعزيز الربط الجوي مع المغرب بأسعار تنافسية إلى حد كبير.

وفي منتصف فبراير، كان المكتب الوطني المغربي للسياحة قد أعلن عن برنامج موسع يشمل ثماني وجهات مغربية، من أجل دعم الوجهات السياحية استعداد لموسم صيفي متفرد.

هكذا، دعم المكتب الوطني المغربي للسياحة فتح 35 خط جديد مع 10 شركات طيران برسم موسم صيف 2023.

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