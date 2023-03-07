لاعب منتخب بلجيكا توبي ألدرفيريلد يعتزل اللعب دوليا

2023-03-07 / 13:53
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أن المدافع توبي ألدرفيريلد، الذي كان ضمن ما يطلق عليه “الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا” الذي احتل المركز الثالث في مونديال 2018، اعتزل اللعب الدولي.

وقال ألدرفيريلد في بيان نشره الاتحاد البلجيكي “كصبي صغير كنت أحلم باللعب للمنتخب الوطني. أنا ممتن للغاية وفخور بأن هذا الحلم أصبح واقعا”.

وأضاف “يمكنني أن أنظر إلى الوراء، بعد 14 عاما، و127 مباراة دولية، والمشاركة في ثلاث بطولات لكأس العالم، وبطولتين أوروبيتين، وذكريات جميلة لا حصر لها”.

وأكد ألدرفيريلد أنه سيكرس الآن المزيد من الوقت لأسرته ويركز على مسيرته الكروية مع فريقه أنتويرب.

وقال “إنه قرار صعب للغاية، لكنه القرار المناسب لي في الوقت الحالي”.

وظهر ألدرفيريلد البالغ من العمر 34 عاما، والذي يلعب مع أنتويرب في الدوري البلجيكي بعد فترات قضاها مع أياكس وأتلتيكو مدريد وتوتنهام، لأول مرة مع المنتخب البلجيكي في عام 2009.

كما شارك في نهائيات كأس العالم 2014، و2018، و2022.

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