صحافة دولة طوابير الحليب والزيت تهدد أسيادها المغاربة

هبة بريس - الرباط

يبدو أن صحافة الجارة الشرقية، عادت إلى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في إلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الاجتماعية ومعاناته اليومية، بالتهجم على المغرب أو توجيه اتهامات ومغالطات مجانية له.

مناسبة هذا الحديث، إقدام الكراكيز الإعلامية لدولة الكابرانات، منذ يوم أمس الاثنين، على تداول تهديد موجه للمملكة المغربية جاء في أحد فقراته ““الويل لمن تسول له نفسه الاعتداء على ذرة تراب مسقية بدماء الشهداء”.

تهديد دولة الكابرانات، يتزامن وأزمة المواد الغذائية التي يعاني منها الشعب الجزائري، الذي يستقيظ يوميا والجيران نيام للوقوف في طوابير طويلة بهدف الحصول على كيس حليب وقنينة زيت في دولة تتباهى بصادرات البترول والغاز.

تهديد دولة الكابرانات، حاول استغلال مشاعر أبناء وأحفاد “الشهداء”، لمهاجمة المغاربة ومحاولة بث مشاعر الحقد والانتقام بين الشعبين.

تهديد دولة الكابرانات، يأتي تزامنا وغضب فئة عريضة من الشعب الجزائري بسبب نقص وندرة المواد الغذائية، هذا الغضب الذي يسعى تبون وحاشيته إلى تحويله ضد المملكة المغربية، فكيف لدولة طوابير الزيت والحليب أن تهدد أسيادها المغاربة?

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