الملك: متمنياتنا للشعب الغاني بمزيد التقدم والازدهار

2023-03-06 / 12:25
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو آدو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس نانا أكوفو آدو بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الغاني بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز ما يجمع بلدينا الشقيقين من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، لما فيه خيرهما، وبما يدعم وحدة واستقرار وتطور قارتنا الإفريقية”.

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