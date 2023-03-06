موريتانيا.. فرار 4 إرهابيين من السجن بعد الاعتداء على الحراس

2023-03-06 / 09:51
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أنها بدأت إجراءات تعقب 4 إرهابيين فارين من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة.

وأدى الاعتداء إلى تبادل لإطلاق النار قتل على إثره اثنان من أفراد الحرس الوطني، وأصيب اثنان بجروح خفيفة.

وأوضحت أن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال.

ودعت الوزارة المواطنين إلى “الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض على الفارين.

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