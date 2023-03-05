“ميلان”يتجرع هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي أمام ” فيورنتينا”

هبة بريس _ رياضة

تجرع حامل اللقب نادي ميلان، هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي، أمام مضيفه فيورنتينا، في منافسات الجولة 25.

وعلى ملعب أرتيميو فرانكي الذي يتسع لنحو 47 ألف متفرج، تقدم صاحب الأرض بهدف من علامة الجزاء، سجله النجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، في شباك الحارس الفرنسي العائد من إصابة طويلة، مايك ماينان.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بثلاث دقائق، ضاعف المهاجم الصربي لوكا يوفيتش النتيجة لصالح فيورنتينا.

ومع التقاط المباراة أنفاسها الأخيرة، سجل ظهير ميلان الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف فريقه الوحيد من قذيقة سكنت شباك فيورنتينا.

وتجمد رصيد ميلان عند 47 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز 11.

وتعد هذه الخسارة هي الرابعة لميلان في آخر 10 مباريات في الدوري الإيطالي، كما تعادل في مباراتين، ما يعني أنه انتصر في 4 مباريات، وحقق 14 نقطة من أصل 30 ممكنة.

ويتساوى ميلان بالرصيد مع غريمه التقليدي إنتر، فيما يأتي خلفهما روما برصيد 44 نقطة، وفي حال فوزه الأحد على يوفنتوس سيتعادل معهما بالنقاط.

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