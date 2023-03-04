كورونا بالمغرب.. تسجيل 9 إصابات جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 5 حالات، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و880 ألف و841 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و890 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و388 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و448 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 486 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و 124 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهات الدار البيضاء سطات (4) ، والرباط سلا القنيطرة (4)، وسوس ماسة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 66 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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