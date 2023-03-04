برلمانية تسائل وزير التعليم حول تسمم تلاميذ بجماعة العوامرة ضواحي العرائش

2023-03-04 / 14:23
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هبة بريس - مكتب طنجة

تقدمت النائبة البرلمانية، زينب السيمو، بسؤال كتابي لوزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى، حول “تسمم أزيد من 60 تلميذا بإحدى مدارس جماعة العوامرة ضواحي العرائش .

وطالبت النائبة البرلمانية زينب السيمو بـاتخاذ المتعين في هذه القضية مشيرة الى أن موضوع تحسين خدمة المطعمة في الداخليات،” ظل أحد أهم الرهانات من أجل تحسين شروط الإقامة والتمدرس، حيث راهن القانون الإطار المتعلق بالتعليم على إرساء منظومة ناجعة ومنصفة للدعم الاجتماعي، خصوصا في الشق المرتبط بالرفع من جودة الوجبات المقدمة، خصوصا بالمناطق القروية والشبه حضرية”.

وشهد اقليم العرائش تسمما غدائيا، أصاب 69 تلميذا بعد تناولهم لوجبة فطور، قِيل أنها كانت منتهية الصلاحية أو مخزنة في ظروف غير صحية.

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