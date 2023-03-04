تونس.. اتحاد الشغل يتظاهر رفضا لاستهداف العمل النقابي

هبة بريس - وكالات

انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، في تنفيذ مسيرة بالعاصمة تونس، احتجاجا على سياسات السلطة وتنديدا بالأوضاع الاجتماعية، ورفضا لما اعتبره استهدافا للعمل النقابي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حذر من مشاركة أجانب في احتجاجات اليوم السبت.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مراسلها، تجمع عشرات النقابيين منذ صباح اليوم السبت، في ساحة محمد علي في العاصمة تونس، قبالة المقر المركزي لاتحاد الشغل، ونفذوا مسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة.

وتأتي هذه المسيرة في وقت يزداد فيه التوتر بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وبين المنظمة الشغيلة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

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